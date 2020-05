Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl

Täter gehen mehrere Fahrzeuge an

Kleve-Reichswalde (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag (24. Mai 2020) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Hinterhof eines Grundstücks an der Straße Wolfsgraben. Sie schnitten ein Loch in das Stoffverdeck eines dort abgestellten VW Polo und entwendeten einen Wagenheber aus dem Fahrzeug. Dieser kam noch an Ort und Stelle zum Einsatz: Die Täter bockten einen ebenfalls auf dem Gelände abgestellten Mercedes Viano auf und stahlen dessen Räder. Dabei beschädigten sie den PKW auch noch. Zu guter Letzt hebelten sie das Fenster eines Wohnmobils auf. Ob sie aus dem Gefährt etwas entwendeten, konnte noch nicht festgestellt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

