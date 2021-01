Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen nach Einbruch gesucht

WathlingenWathlingen (ots)

Freitagabend zwischen 16 und 19 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus in der Nienhagener Straße ein. Sie hebelten eine Tür auf, was zu einem lauten Geräusch führte und durchsuchten anschließend im Inneren die Räumlichkeiten. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Wer kann Hinweise zu der Tat, einem vermeintlich lautem Geräusch oder flüchtigen Personen geben? Bitte an die Polizei Celle, Tel.: 05141/2770.

