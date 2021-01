Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tritte gegen Eingangstür der Polizei

UnterlüßUnterlüß (ots)

Gestern gegen 18 Uhr wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er mehrfach gegen die Eingangstür der Polizeistation Unterlüß trat und schlug. Später stellte sich heraus, dass es sich um einen amtsbekannten 37-Jährigen handelte. Er war alkoholisiert und wollte von der Polizei nach Celle gefahren werden, da ihm sein Alkoholvorrat ausgegangen war. Der Wunsch nach einer Taxifahrt wurde ihm von der Polizei natürlich nicht erfüllt.

In der Nacht beschäftigte er Rettungsdienst und Polizei noch diverse Male indem er die Notrufe wählte, ohne sich in Not zu befinden. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

