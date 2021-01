Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - 79-Jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

CelleCelle (ots)

Am Dienstagmittag (05.01.2021) ereignete sich im Oldauer Heuweg ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Eine 75 Jahre alte Autofahrerin befuhr mit ihrem Nissan die Straße "Am Bulsmoor" in Richtung Oldauer Heuweg. Ein von rechts kommender, 79 Jahre alte Fahrradfahrer wollte aus dem Oldauer Heuweg in die Straße "Am Bulsmoor" einbiegen. Hier kollidierte er mit dem anfahrenden PKW und stürzte. Schwer verletzt kam er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Unfallbeteiligte kommen aus Hambühren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell