Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Schulfassade mit Graffiti beschmiert

CelleCelle (ots)

Unbekannte Täter betraten in den Tagen vor oder nach dem Jahreswechsel unbefugt das Gelände des Hermann-Billung-Gymnasiums in der Heese und beschädigten die Fassade des Gebäudes durch mehrere Graffiti-Schriftzüge, darunter z.B. "Trinken bis zum Umfallen HGB". Darüber hinaus hinterließen die unbekannten Rowdies diversen Müll und beschädigten den Lüftungsschacht. Es entstand Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 28.12.2020 und dem 04.01.2021. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

