POL-CE: Weesen - Hund schlägt Einbrecher in die Flucht

Ein 80 kg schwerer Hund hat am vergangenen Wochenende einen Einbrecher in Weesen verscheucht. Der unbekannte Täter hatte versucht, in der Nacht zu Sonntag die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Weesener Straße aufzuhebeln, als "Edward", der massige Old English Mastiff, plötzlich hinter der Terrassenscheibe auftauchte und respekteinflößend bellte. "Edward" verfehlte seine beeindruckende Wirkung nicht. Der Einbrecher brach sein Vorhaben ab und flüchtete. Die Bewohner befanden sich während der Geschehnisse nicht zu Hause. Eine Nachbarin berichtete später, der Vierbeiner habe gegen 02.30 Uhr angeschlagen. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei in Hermannsburg entgegen unter 05052/91331-0.

