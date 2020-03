Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte beschädigten einen Zigarettenautomaten und ein versuchter Einbruch in ein Geschäftshaus in Jever

Jever (ots)

In der Zeit von Samstag, 13:30 Uhr und Sonntag, 00:00 Uhr (21./22.03.2020) versuchten bisher unbekannte Täter den in einem Hausflur befindlichen Zigarettenautomaten eines Wohn- und Geschäftshauses in der Kaakstraße aufzuhebeln. Die Täter gelangten weder an Tabak noch an Bargeld, jedoch wurde der Automat stark beschädigt.

Außerdem versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 20.03., 15:00 Uhr und Sonntag, 22.03.2020, 12:00 Uhr, eine Metalltür in der Schlachtstraße aufzuhebeln. Die Metalltür hielt den Hebelversuchen stand, es entstand jedoch Sachschaden.

Beide Beschädigungen könnten unter Umständen bemerkt worden sein, so dass die Polizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04461/9211-0 bittet.

