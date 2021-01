Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Briefkasten durch Böller zerstört

CelleCelle (ots)

Am Sonntagabend (03.01.2021) haben Unbekannte mit einem Böller einen Briefkasten der Post in der Straße "Weickertplatz" aufgesprengt. Gegen 19.15 Uhr hatte ein Anwohner einen lauten Knall gehört und die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden den Briefkasten völlig zerstört vor. Einzelne Briefe lagen auf der Erde und wurden durch Regenschauer durchnässt. Die letzte Leerung hatte zuvor offenbar am Samstagmorgen stattgefunden. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietze zu melden unter 05146/98623-0.

