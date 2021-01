Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch

Am Silvestertag musste der neue Eigentümer eines Wohnhauses im Raakamper Weg in Lutterloh feststellen, dass Unbekannte kürzlich versucht haben, gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude einzudringen. Entwendet wurde zwar nichts, der Sachschaden ist jedoch erheblich. Die Polizei erbittet Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern (Tel. 05051-471660).

