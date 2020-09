Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Wohnungstür eingetreten

Bad Dürkheim (ots)

Am 28.09.2020 gegen 12:00 Uhr wurde in der Dresdner Straße in Bad Dürkheim eine 20-Jährige verletzt, als ein 38-Jähriger eine Wohnungstür eingetreten hatte. Der 38-Jährige und ein 30-Jähriger klingelten und klopften an der Wohnungstür eines 28-Jährigen. Als die Tür nicht geöffnet wurde, trat der 38-Jährige unvermittelt die Wohnungstür ein. Dabei schlug die Tür ins Gesicht der dahinterstehenden 20-Jährigen, die sich dabei an der Nase verletzte. Sie wurde danach von dem polizeibekannten 38-Jährigen beleidigt. Der Wohnungsinhaber sollte nach Draußen vor das Wohnhaus kommen. Die alarmierten Polizeistreifen konnten die beiden beschuldigten Männer weder vor Ort noch im Nahbereich antreffen. Die 20-jährige wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen. Die beteiligten Personen kannten sich bereits vorher. Die Beschuldigten konnten daher ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Nötigung und Sachbeschädigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell