Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Reifen platt gestochen

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum von 28.09.2020 20:00 Uhr bis 29.09.2020, 06:00 Uhr wurden An den die Mühlen in Bad Dürkheim die Reifen eines PKW und Anhängers plattgestochen. Der 49-jährige Halter stellte seinen BMW samt Anhänger ordnungsgemäß auf einem Parkplatz an den Drei Mühlen ab. Bislang unbekannte stachen mit einem nicht bekannten Gegenstand den hinteren rechten Reifen am BMW und am Anhänger die beiden linken Reifen platt. Der Sachschaden beläuft sich auf 350 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell