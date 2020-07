Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200714 - 0697 Frankfurt-Gallus: Taxifahrer ausgeraubt

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Montag auf Dienstag (14.07.2020) raubte ein bislang unbekannter Täter einen Taxifahrer im Stadtteil Gallus aus und erbeutete dessen Bargeld, nachdem er diesen mit einer Waffe bedroht hatte.

Der 29-jährige Taxifahrer saß in seinem Fahrzeug und wartete in Höhe der Rebstöcker Straße 61 am dortigen Taxistand, als gegen 0:55 Uhr ein unbekannter Mann auf der Rückbank des Taxis Platz nahm. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei diesem um keinen gewöhnlichen Fahrgast handelt. Mit vorgehaltener Schusswaffe forderte der Unbekannte die Herausgabe von Bargeld. Der Geschädigte kam der Aufforderung nach und händigte dem Mann 60 Euro aus. Dieser flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß in Richtung Frankenallee. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Eine Fahndung nach dem Räuber verlief ohne Erfolg.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 180 cm groß, kräftige Statur, Bekleidung: schwarze Skimaske, schwarzer Langarmpullover, dunkelblaue Jeanshose.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die eine verdächtige Person im Bereich der Rebstöcker Straße gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 entgegen oder jede andere Polizeidienststelle.

