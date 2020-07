Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200713 - 0695 Frankfurt-Griesheim: Streit unter Fahrradfahrern endet in Handschellen

Frankfurt (ots)

(lu) Zwei Festnahmen und ein Fahrrad, das auf dem Grund des Mains liegt. Das ist die Bilanz eines Streits am gestrigen Abend, den zwei Fahrradfahrer im Frankfurter Stadtteil Griesheim nach einem Zusammenstoß austrugen.

Gegen 17:40 Uhr fuhren ein 33-jähriger und ein 39-jähriger Mann mit ihren Fahrrädern das Griesheimer Ufer in entgegengesetzter Richtung entlang. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache und nach derzeitigen Erkenntnissen trafen die beiden in Höhe der Hafnerstraße mit ihren Rädern frontal aufeinander, sodass beide Fahrräder beschädigt wurden. Die Uneinigkeit über die Schuldfrage führte zu einem handfesten Streit, in Zuge dessen der 39-Jährige das Fahrrad des Kontrahenten in den Main warf, wo es versank. Dies nahm der 33-Jährige wiederum zum Anlass, das Fahrrad des 39-Jährigen an sich zu nehmen und von der Unfallörtlichkeit zu fliehen. Durch eine hinzugerufene Polizeistreife konnte der Flüchtige im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden.

Um den Sachverhalt aufzuklären, fuhr man mit dem Mann zurück zur Unfallstelle, wo der mittlerweile aufgebrachte 39-Jährige wartete. Bei Erblicken seines Widersachers im Streifenwagen, versuchte der Mann erneut zu ihm zu gelangen, um mutmaßlich die Auseinandersetzung weiterzuführen und warf sein Mobiltelefon nach ihm. Die eingesetzten Polizeibeamten mussten den Aggressor zurückhalten, um ein erneutes Aufeinandertreffen zu verhindern. Hierbei leistete der 39-Jährige Widerstand gegen die Maßnahme und verletzte einen 32-jährigen Polizeibeamten an der Hand. Dieser musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurden beide Männer in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell