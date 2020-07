Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200712 - 0691 Frankfurt-Ostend: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 25-jährige Frau aus Friedberg und ihr 26-jähriger Begleiter, waren am Sonntag, den 12. Juli 2020, gegen 02.35 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Dörnigheimer Straße.

Dort kam ihnen der Fahrer eines E-Scooter entgegen und fuhr zunächst an ihnen vorbei. Dann jedoch stellte er seinen Roller ab und näherte sich dem Paar von hinten. Er packte die 25-jährige Frau von hinten, schlug ihr dann mit der Faust ins Gesicht und entriss ihr die Handtasche, in der sich rund 800 EUR Bargeld befanden. Nachdem er ihr noch in den Unterleib getreten hatte, wollte er zurück zu seinem Roller. Dies versuchte der 26-Jährige zu verhindern und es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern. Schließlich gelang dem Täter die Flucht auf seinem E-Scooter. Die 25-Jährige wurde zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Täter wird beschrieben als Afrikaner, etwa 185 cm groß und bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit weißen Streifen auf dem Rücken. Er trug eine Baseballmütze und einen grünen Mund-Nasenschutz.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 069-75551499 in Verbindung zu setzen.

