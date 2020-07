Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200712 - 0690 Frankfurt-Westend: Sachschaden durch Brand

Frankfurt (ots)

(fue) Durch die Leitstelle der Feuerwehr wurde der Polizei am Sonntag, den 12. Juli 2020, gegen 01.30 Uhr, ein Brand im Grüneburgpark gemeldet. Zeugen hatten zuvor die Feuerwehr verständigt.

Von der Funkstreife des 3. Polizeirevieres konnte festgestellt werden, dass mehrere, an Bauzäunen befestigte Sichtschutzplanen, in Brand geraten waren. Diese dienten als Umzäunung der Spielstätte einer Theatergruppe. Die Beamten konnten den Brand mittels eines Handlöschers unter Kontrolle bringen. Insgesamt wurden vier Planen in der Größe von jeweils 350x200 cm zerstört, der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 500 EUR beziffern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510300 in Verbindung zu setzen.

