Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autoaufbrecher gefasst

Hamm-Mitte (ots)

In der Nacht auf Montag, 3. Februar, gelang es der Polizei nach dem Hinweis eines Zeugen, einen 46-jährigen Mann aus Hamm nach einem Pkw-Aufbruch zu fassen. Der Zeuge bemerkte den Tatverdächtigen, wie er gegen 2.30 Uhr an einem in der Borbergstraße abgestellten Mitsubishi eine Scheibe einschlug und einen Werkzeugkoffer aus dem Auto herausnahm. Die umgehend gerufenen Polizisten konnten den Mann kurze Zeit später samt Werkzeugkoffer in der Hand in der Feidikstraße antreffen. Den 46-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.(hei)

