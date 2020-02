Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots)

Zwei unbekannte Mädchen versuchten am Samstag, gegen 14.30 Uhr, vermutlich in die Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Fangstraße einzubrechen. Sie wurden zur Tatzeit in verdächtiger Art und Weise im Hausflur durch eine Anwohnerin angetroffen. Auf Ansprache entfernten sich die etwa 12 bis 14 Jahre alten Mädchen sofort. Im Anschluss stellte die Anwohnerin fest, dass die Haustür zuvor offensichtlich aufgehebelt wurde. Die Täterinnen sind etwa 1,50 bis 1,60 Meter groß und tragen langes, dunkles Haar. Die jungen Frauen sprachen kein Deutsch und haben ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Ein Mädchen trug einen Rucksack bei sich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

