Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg

Bokholt-Hanredder Geschwindigkeitsmessung vor Grundschule in Bokholt-Hahnredder.

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 28 Januar, führten 5 Polizeibeamte zwischen 10:20 Uhr und 12:05 Uhr im Rahmen der Schulwegsicherung eine Geschwindigkeitskontrolle in der 30 km/h Zone vor der Grundschule in Bockholt-Hahnredder durch. Hierbei überschritten 9 Fahrzeugführer die Geschwindigkeit um mehr als 21 km/h. Insgesamt wurden 20 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, zwei Fahrzeugführer befuhren die 30 km/h Zone mit einer Geschwindigkeit von 59 km/h.

