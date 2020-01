Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Harksheide, Harckesheyde

Polizei erbittet Hinweise nach Fahrzeugbrand

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 25.01.2020, brannte in Norderstedt, Harksheide, ein Fahrzeug ab. Um kurz nach Mitternacht wurde den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr der Brand gemeldet. Wie sich herausstellte, brannte ein IVECO, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Nach etwa einer Stunde hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht. Der Sachschaden am Fahrzeug liegt bei 9.000 Euro. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter 040-528060 zu melden.

