Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel, Egenbüttelweg - Einbrecher in die Flucht geschlagen

Bad Segeberg (ots)

Am 25. Januar 2020 trieben Anwohner eines Reihenhauses einen Einbrecher in die Flucht, als dieser sich an der Terrassentür zu schaffen machte.

Um 14:40 Uhr wurde das Rentnerehepaar durch verdächtige Geräusche aus dem Mittagsschlaf geweckt. Als sie daraufhin in das Erdgeschoss gingen, konnten sie den Einbrecher durch lautes Rufen in die Flucht schlagen.

Der Täter lief in Richtung Klövensteen davon. Eine umfangreiche Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg.

Die Polizeibeamten stellten am Tatort fest, dass der Täter die Terrassentür bereits ein kleines Stück öffnen konnte. Dadurch, dass die Anwohner sich bemerkbar machten, flüchtete er, bevor er Zutritt in das Haus erlangte. Eine Beschreibung des Täters ist nicht bekannt.

Zeugen, denen in der Moorwegsiedlung im Bereich Gerhard-Hauptmann-Straße/Egenbüttelweg eine verdächtige Person aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04101/2020 bei der Kriminalpolizei Pinneberg zu melden.

