POL-GE: Polizei zieht berauschte Autofahrer aus dem Verkehr

Gelsenkirchen (ots)

Das auffällige Verhalten eines Mannes veranlasste einen 59-jährigen Ostfriesen die Polizei zu rufen. Am 19.03.2019, gegen 19.40 Uhr, suchte eine torkelnde männliche Person auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants an der Willy-Brand-Allee sein Auto. Der Zeuge sprach den Mann an, der sich aber nicht davon abbringen ließ, sein Auto trotzdem zu starten und wegzufahren. Die verständigten Polizeibeamten fuhren zur Wohnanschrift und entdeckten den Autofahrer in der Theodor-Otte-Straße, wo er gerade parkte. Sie sprachen den Mann an und bemerkten sofort Hinweise auf den Konsum alkoholischer Getränke. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Die Polizisten nahmen den 57-jährigen Gelsenkirchener mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und untersagte ihm das Führen von Kraftfahrzeugen. Den Mann erwartet ein Strafverfahren. Am selben Tag, gegen 18.40 Uhr, ist ein 20-jähriger Autofahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten worden. Die Polizisten kontrollierten den Gelsenkirchener auf der Goldbergstraße, als dieser in Richtung Resser Straße unterwegs war. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Zudem führte der 20-Jährige eine geringe Menge Marihuana mit sich. Den Gelsenkirchener erwartet ein Strafverfahren. Auf der Kurt-Schumacher-Straße, gegen 23.30 Uhr, stoppte die Polizei einen 36-jährigen Autofahrer aus Gelsenkirchen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest fiel ebenfalls positiv aus. Beiden Gelsenkirchenern wurden auf den Wachen Blutproben entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen traten die Männer den Heimweg an.

