Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mitarbeiter und Zeugen stellen Ladendieb in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am 19.03.2019, gegen 13.05 Uhr, versuchte ein 46-jähriger Essener aus einem Geschäft auf der Horster Straße zwei Dosen Bier und Zigaretten zu stehlen. Beim Verlassen des Geschäftes wurde der Mann von einem Mitarbeiter des Supermarktes angesprochen und aufgefordert, die Ware zurückzugeben. Als der Beschuldigte flüchten wollte, hielt ihn der 26-jährige Mitarbeiter fest. Der Essener konnte sich losreißen, schlug den 26-Jährigen und flüchtete in Richtung Vinckestraße. Polizeibeamte fahndeten im Nahbereich und trafen den Beschuldigten auf der Horster Straße an. Mehrere Zeugen hielten den Ladendieb fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Den Mann erwartet ein Strafverfahren. Aufgrund eines offenen Haftbefehls wurde der Essener der JVA überstellt. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt.

