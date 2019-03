Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: In Supermarkt eingebrochen und Zigaretten gestohlen

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter sind am Montagabend, 18.03.2019, oder Dienstagmorgen, 19.03.2019, in einen Supermarkt an der Taubenstraße eingedrungen. Sie zerschlugen irgendwann in der Zeit von 21 Uhr nach Ladenschluss und 5.50 Uhr vor Ladenöffnung mehrere Scheiben, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Dort brachen sie Zigarettenboxen auf und stahlen die Tabakwaren.

Die Polizei fragt nun: Wer hat zur genannten Zeit Verdächtiges beobachtet und kann Angaben zu dem Täter oder den Tätern machen bzw. zu deren Aufenthaltsort? Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

