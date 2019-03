Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alle sechs Minuten einer zu schnell

Gelsenkirchen (ots)

Gestern, am 18.03.2019, hat die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der Adenauerallee in Erle durchgeführt. Zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr waren dort 30 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs, im Schnitt alle sechs Minuten einer. Die Beamten erhoben Verwarngelder oder stellten Zahlkarten aus. Gegen fünf Verkehrsteilnehmer fertigten die Beamten eine Anzeige, da sie mehr als 20 km/h zu schnell waren. Trauriger Spitzenreiter: ein 23-jähriger Hertener, der statt der erlaubten 50 km/h mit 106 km/h gemessen wurde. Zu schnelles Fahren ist Unfallursache Nummer 1! Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die erlaubte Geschwindigkeit zu halten. Wir kündigen unsere Kontrollen nicht mehr an, ziehen aber nach wie vor jeden zur Verantwortung, der sich nicht an die Regeln hält! Allein die Kontrolle gestern gibt uns leider Recht, dass dies notwendig ist.

