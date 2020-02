Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täter bei Einbruch in Schule gestellt

Hamm-Westen (ots)

Zwei Personen brachen am Samstag, den 01. Februar, gegen 05.50 Uhr, in eine Schule an der Frankenstraße ein.

Sie schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das dahinterliegende Sekretariat. Hier entwendeten sie eine Geldkassette mit 15 Euro Bargeld und legten eine Kameratasche für den Abtransport bereit.

Die Polizei stellte einen 14-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes. Die zweite Person konnte sich dem Zugriff der Polizei entziehen.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 melden. (av)

