Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Parfümdieb in Haft

Hamm-Mitte (ots)

Ein 31-jähriger Mann wurde am Donnerstag, 30. Januar, in einem Kaufhaus in der Innenstadt auf frischer Tat beim Diebstahl von hochwertigem Parfüm erwischt. Der Ladendetektiv hielt den Mann fest und informierte die Polizei. Die Beamten erkannten ihn schnell wieder: Der Ladendieb hatte bereits am 11. und 29. Januar Parfüm im gleichen Kaufhaus geklaut. Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, der am Freitag einen Untersuchungshaftbefehl erließ.(hei)

