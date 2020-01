Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Verkehrsunfall mit Flucht

Daaden (ots)

Ein 39-Jähriger verursachte am Sonntagmorgen in Daaden einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 05:15 Uhr befuhr der Unfallverursacher mit einem Pkw die Betzdorfer Straße in Richtung Emmerzhausen. In Höhe Hausnummer 165 kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Obwohl sein Pkw erheblich beschädigt war, setzte der 39-Jährige seine Fahrt fort. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile vom Unfallverursacher sichergestellt werden. Erst am Nachmittag gab sich der Unfallverursacher der Geschädigten zu erkennen und meldete sich anschließend bei der Polizei. Gegen den 39-Jährigen wurden ein Strafverfahren eingeleitet und dessen Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell