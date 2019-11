Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wohnungseinbrecher werfen Stein durch Terassentür

Kempen (ots)

Am Freitag zwischen 08.15 und 10.45 Uhr versuchten Unbekannte, in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Magdeburger Str. einzubrechen. Der / die Täter warfen mit einem Stein ein Loch in die Terrassentüre und wollten diese aufschieben. Da die Terrassentüre (Schiebetür) im Lauf jedoch mit einem Holzbalken gegen Öffnen gesichert wurde, konnte die Schiebetür nicht geöffnet werden. Der / die Täter entfernten sich ohne in das Haus zu gelangen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0.

