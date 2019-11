Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wohnungseinbrecher brechen Tür auf

Kempen-St. Hubert (ots)

Zwischen dem gestrigen Donnerstag 18:00 Uhr und dem heutigen Freitag 15:40 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Einfamilienhauses auf der Degelsheide in St. Hubert ein. Die Täter verschafften sich Zugang indem sie die Terassentür aufhebelten. Über die Beute können keine Angaben gemacht werden, das die Bewohner des Hauses in Urlaub sind. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0.

