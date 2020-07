Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200712 - 0688 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Zwei Beamte des 1. Polizeirevieres konnten am Samstag, den 11. Juli 2020, gegen 13.15 Uhr, auf der Zeil einen Mann beobachten, der zunächst aus einem abgestellten Fahrrad die Sattelstange entfernte und damit bei einem anderen Fahrrad das Schloss überdrehte. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und durch eine andere Streife zum Revier verbracht. Dabei fing er an, nach den Beamten zu treten und zu spucken. Nachdem der Beschuldigte in eine Zelle gebracht worden war, urinierte er in die Räumlichkeit. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 38-jährige Frankfurter gegen 14.30 Uhr wieder nach Hause entlassen.

Der Beschuldigte begab sich nun auf der Zeil zum nächsten Fahrradabstellplatz und versuchte, in gleicher Weise, erneut ein Fahrrad zu stehlen. Auch dieser Versuch endete mit seiner Festnahme.

