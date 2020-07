Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200712 - 0689 Frankfurt-Westend: Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 77-jährige Frankfurterin war am Samstag, den 11. Juli 2020, gegen 21.10 Uhr, in der Taunusanlage, in der Nähe der S-Bahnstation, unterwegs. Dort traf sie auf einen Unbekannten, der sie mit einem Messer bedrohte und von ihr die Herausgabe des Bargeldes forderte. Als die Geschädigte laut anfing zu schreien, lies der Täter von ihr ab und flüchtete.

Nur rund 10 Minuten später tauchte er jedoch in der Rheinstraße auf und bedrohte dort eine 67-jährige italienische Touristin. Wieder hielt er seinem Opfer ein Messer vor und verlangte nach Bargeld. Mit 85 EUR gelang ihm zunächst die Flucht.

Die Festnahme des Tatverdächtigen erfolgte dann im Rahmen der Fahndung in der B-Ebene der U-Bahnstation Messe. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 50-jährigen Offenbacher. Bei ihm konnten das Raubgut, die Tatwaffe sowie eine geringe Menge Rauschgift aufgefunden und sichergestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell