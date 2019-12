Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Mayen (ots)

Am 05.12.2019, gegen 09:55 Uhr, ereignete sich in der Kehriger Strasse, in Mayen, ein Verkehrsunfall. Hier touchierte ein PKW einen geparkten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Bei dem Unfallverursachenden PKW dürfte es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen schwarzen BMW, X1, Farbe schwarz, handeln. An diesem PKW fehlt die Abdeckung des rechten Außenspiegels. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Mayen zu melden.

