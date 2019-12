Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit betrunkenem Fahrzeugführer

Mendig, B256/Bahnstr./Am alten Fort (ots)

Am 05.12.2019, befuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer, gegen 17:30 h, mit seinem Pkw, Audi, die B 256 von Kruft kommend, in Fahrtrichtung Mendig. In Höhe der Ampelkreuzung Bahnstr./Am alten Fort, fuhr der Fahrer, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf einen, an der Lichtzeichenanlage wartenden, Pkw, Ford auf. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, in einer Gesamthöhe von ca. 5000.- EUR. Während der Unfallaufnahme, wurde festgestellt, dass der 61-jährige Kfz-Führer aus Mendig unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab den Wert von 1,69 Promille. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurde gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Fahrzeugführer muss mit einer empfindlichen Geldstrafe und einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis rechnen

