Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200713 - 0693 Frankfurt-Bornheim: Verletzte in Linienbus

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 12. Juli 2020, gegen 16.10 Uhr, war eine 50-jährige Busfahrerin mit ihrem Linienbus der Linie 83 am Pendelverkehr zwischen der Friedberger Warte und dem Lohrberg eingebunden. Zum angegebenen Zeitpunkt befand sie sich auf der Fahrt in Richtung Lohrberg und benutzte dabei den Sonderfahrstreifen für den Busverkehr der Friedberger Landstraße. In Höhe des Kreuzungsbereiches der Auffahrt zur BAB 661 musste sie verkehrsbedingt an einer rotlichtzeigenden Ampel anhalten. Aufgrund der starken Bremswirkung wurden drei Passagiere des Busses verletzt. Eine 82-jährige Frau und ein 62-jähriger Mann mussten zur Beobachtung im Krankenhaus verbleiben. Ein 16-Jähriger konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

