Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200712 - 0692 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Zeugenhinweis

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Zeugin meldete sich am Sonntag, den 12. Juli 2020, gegen 05.50 Uhr, telefonisch beim Polizeinotruf und teilte mit, dass soeben ein Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte in der Oppenheimer Landstraße stattfände.

Eine Funkstreife des 8. Polizeirevieres fuhr sofort vor Ort und konnte in dem besagten Lokal den Einbrecher feststellen. Der Mann, ein 34-Jähriger aus Bad Kissingen, wurde festgenommen. Er leistete keinen Widerstand. Der Tatverdächtige war gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen. Dabei hatte er sich an den Armen leichte Schnittverletzungen zugezogen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Der tatverdächtige 34-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell