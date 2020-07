Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200713 - 0694 Frankfurt-Ostend: Kraftfahrzeug beschädigt

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter begaben sich am Sonntag, den 12. Juli 2020, gegen 21.00 Uhr, auf das Gelände eines Taxibetriebes in der Straße Bornheimer Landwehr. Im Hinterhof des Anwesens öffneten sie auf bislang unbekannte Weise einen an der Hauswand angebrachten Schlüsselsafe und entwendeten daraus den Kraftfahrzeugschlüssel zu einem Mercedes-Benz Vito. Die Unbekannten starteten den Vito und fuhren damit rückwärts in ein Garagentor. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren zehntausend EUR. Unter Mitnahme des Fahrzeugschlüssels verließen die Unbekannten anschließend das Gelände.

Zeugen sagten später aus, dass sie zuvor verschiedene Männer auf dem Gelände beobachtet hätten. Ob diese Beobachtung allerdings in Zusammenhang mit dem Vorkommnis steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zwei der Männer wurden beschrieben als etwa 175 cm groß. Einer mit dunklem Teint, dunkel gekleidet, führte einen Rucksack mit sich, der andere trug helle Oberbekleidung und hatte blondes Haar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75552199 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell