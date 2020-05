Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher scheitert an Gitterstäben

Hamm-Pelkum (ots)

Ein Unbekannter hat versucht, durch Einschlagen von Oberlichtern einer Werkstatt an der Fangstraße in diese zu gelangen. Der Versuch im Zeitraum zwischen dem 26. Mai (18 Uhr) und dem 27. Mai (10.30 Uhr) blieb erfolglos, da die Scheiben mit Gitterstäben gesichert sind. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell