Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallfahrer flüchtet unerwartet - wird abends mit weiteren Erkenntnissen gestellt

Hamm (ots)

Er hole eben seine Personalien aus dem Fahrzeug - sagte ein 17-jähriger Hammer am Dienstag, 26. Mai, gegen 14.15 Uhr nach einem Unfall auf der Werler Straße. Stattdessen setze er sich in den Mitsubishi und fuhr davon. Gleichwohl endete sein Tag auf der Wache mit einer Blutprobenabgabe. Wie kam es dazu?

Zunächst war der junge Mann aus Hamm in Höhe der Straße Rhynerberg laut Zeugenaussagen über eine durchgezogene Linie gefahren und dabei mit dem Porsche eines 76-jährigen Mann aus Welver zusammengestoßen. Beide stiegen zur Klärung des Unfalls aus. Der junge Mann flüchtete anschließend.

Allerdings konnte der 76-Jährige zuvor ein Foto des Autos machen. Er verständigte die Polizei. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Die Polizei stellte anschließend fest: Das Kennzeichen des flüchtigen Wagens war gestohlen gemeldet.

Am Abend dann konnten Polizeibeamte gegen 21.30 Uhr das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Heessener Straße entdecken. Sie sprachen den jungen Fahrer an. Dieser gab zu, am Mittag in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein.

Der 17-Jährige hatte keine Fahrerlaubnis. Zudem konnte er kein Eigentumsnachweis für das Fahrzeug erbringen. Es wurde sichergestellt.

Im Fahrzeug fanden die Polizisten zudem augenscheinlich Betäubungsmittel. Diese wurden ebenfalls sichergestellt. Ein Schnelltest bestätigte, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Er musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben und wurde anschließend in die Obhut seiner Mutter übergeben. (lt)

