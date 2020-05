Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Camper brennt aus

Hamm-Rhynern (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 27. Mai, hat gegen 3.20 Uhr an der Richthofenstraße ein Wohnmobil gebrannt. Der Camper war vor einem Wohnhaus geparkt. Durch die Hitzeentwicklung barsten die Fensterscheiben der Gebäudefront. Das Wohnmobil brannte komplett aus. Anwohner hatten den Brand - aufgeweckt durch die Alarmanlage des Fahrzeugs - zuvor bemerkt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell