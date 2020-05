Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsufall leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Am Dienstagabend (26. Mai) wurde ein 22-jähriger Radfahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Östingstraße/Lotharstraße leicht verletzt. Er befuhr gegen 21.50 Uhr den kombinierten Geh- und Radweg der Östingstraße in Richtung stadteinwärts, als es im Einmündungsbereich zur Lotharstraße trotz eines Bremsversuches zum Zusammenprall mit dem 33-jährigen Fahrer eines VW Passats aus Hamm kam. Dieser war gerade im Begriff, von der Lotharstraße auf die Östingstraße abzubiegen. Der Radler wurde zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Östingstraße teilweise gesperrt. Es entstand Sachschaden. (es)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell