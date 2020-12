Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen /A. - PKW auf Parkplatz angefahren +++ Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht beim E-Center

CelleCelle (ots)

Wer sich am Dienstagmittag (29.12.2020) zwischen 12.30 und 13.10 Uhr beim E-Center im Roggenkamp aufgehalten hat, könnte Zeuge eines Verkehrsunfalls gewesen sein. In einer Parkbox gegenüber dem Eingang hatte ein Kunde seinen grauen Ford Mondeo abgestellt und war einkaufen gegangen. Als er zurückkam, wies sein Auto hinten rechts erhebliche Beschädigungen auf. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte den Wagen beim Ein-oder Ausparken ramponiert und war einfach davongefahren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wietze zu melden unter 05146/98623-0.

