Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Mann randaliert in der Notaufnahme

CelleCelle (ots)

Ein 39-jähriger Patient aus Unterlüß hat am Sonntagnachmittag im Celler Krankenhaus randaliert. Bereits am Vormittag war der volltrunkene Mann mit dem Rettungswagen eingeliefert worden, weil er als hilflose Person am Bahnhof aufgefunden worden war. Nachdem er einige Stunden auf einer Liege zur Ausnüchterung verbracht hatte, sprang er plötzlich auf, warf Gläser zu Boden und griff unvermittelt einen Sanitäter und einen Notarzt an. Beide konnte Tritte und Schläge des Patienten abwehren, so dass sie nicht verletzt wurden. Die hinzugerufene Polizei nahm den Randalierer zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

