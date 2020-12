Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Polizei sucht dunklen PKW nach Unfallflucht

CelleCelle (ots)

Am Mittwoch, 23.12.2020, gegen 18:25 Uhr, kam es in Nienhagen an der Kreuzung Dorfstraße / Langerbeinstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkler Pkw geriet beim Rechtsabbiegen von der Dorfstraße in die Langerbeinstraße auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen einen verkehrsbedingt haltenden VW Touran. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend über die Langerbeinstraße. Der dunkle Wagen müsste an der linken Fahrzeugseite beschädigt sein. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Wathlingen unter der Tel.-Nr. 05144/495460 entgegen.

