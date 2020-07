Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung am Bürgerhaus Nastätten

Nastätten (ots)

Bereits in der Nacht von Sonntag, 19.07.2020, auf Montag, 20.07.2020, haben unbekannte vor dem Bürgerhaus Nastätten einen Mülleimer in Brand gesteckt. Es entstand eine Schaden in Höhe von etwa 150,-EUR. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06771/9327-0 bei der Polizei St. Goarshausen zu melden.

