Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 14. Januar 2020, wurde um 09.30 Uhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Goldenstedt in der Straße Am Sportplatz kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 14. Januar 2020, wurde um 15.50 Uhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme auf der Dammer Straße kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, Die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall mit Folgeunfall

Am 14. Januar 2020, um 15.40 Uhr befuhr ein 55-Jähriger Pkw-Fahrer aus Barver mit seinem Fahrzeug den Kreisverkehr an der Steinfelder Straße. Vor ihm befand sich eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Steinfeld, die verkehrsbedingt anhalten mussten. Dies erkannte der 55-Jährige zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf, wodurch geringer Sachschaden entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei ihm festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Da der Unfallverursacher an seinem Fahrzeug die Handbremse nicht angezogen hatte, setzte sich dieses in Bewegung und rollte gegen ein weiteres Fahrzeug einer 39-Jährigen aus Damme, die auf dem Wellenweg verkehrsbedingt halten musste. Der Gesamtschaden der Unfälle beträgt 1.600,00 EUR.

