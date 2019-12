Polizei Bonn

POL-BN: Falsche Polizisten: Bonnerin wurde Opfer der Telefon-Betrüger

Bonn (ots)

Falsche Polizisten: Die Welle der Anrufe "falscher Polizisten" dauert an. Am Dienstag wurde die Bonnerin Opfer der Telefon-Betrüger.

Eine 74-jährige Frau war durch einen angeblichen Polizeibeamten angerufen worden. Dieser gab vor, dass man Einbrecher festgenommen habe, bei denen man Hinweise auf die Wohnung der Seniorin in der Bonner Innenstadt gefunden hätte. Aus diesem Grund seien nun einige "Sicherheitsvorkehrungen" erforderlich. Im weiteren Verlauf überzeugte der "falsche Polizist" die Seniorin zur Übergabe eines hohen Geldbetrages an einen Abholer, der angeblich in der Wohnung der Frau Spuren sichern sollte. Die Bonner Polizei hat nun die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Misstrauischer Bankmitarbeiter verhindert Tat

In einem weiteren Fall verhinderte ein Bankmitarbeiter in Bonn-Duisdorf einen Betrug zum Nachteil einer 78-jährigen Frau. Auch sie war am Mittwochnachmittag (18.12.2019) von angeblichen Polizeibeamten angerufen und aufgefordert worden, ihr Bargeld und Gold von der Bank zu holen und es vor den Verbrechern in Sicherheit zu bringen. Da die Telefonbetrüger ihr Opfer so stark unter Druck setzten und ständigen Telefonkontakt zu ihr hielten, fuhr sie zur Bank. Dort wurde ein Mitarbeiter misstrauisch und klärte die Frau auf, dass es sich bei den Anrufern nicht um Polizeibeamte, sondern um Telefonbetrüger handeln würde. So kam es zu keiner Auszahlung. Anschließend wurde die Polizei informiert.

Ausführliche Informationen und Informationen zum Schutz vor den Telefonbetrügern finden Interessierte auf https://bonn.polizei.nrw

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell