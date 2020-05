Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0312 --Autohaus mit Farbe beschmiert--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Vahr, Henri-Dunant-Straße Zeit: 20.05.2020, 18:00 Uhr bis 22.05.2020, 07:00 Uhr

Die Fassade eines Autohauses in der Vahr wurde zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen mit Farbe beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagmorgen entdeckten Mitarbeiter an der Fassade in der Henri-Dunant-Straße einen Schriftzug und weitere Farbschmierereien. Sie riefen daraufhin die Polizei. Neben der Fassade wurden zwei Autos beschädigt. Der Polizei liegt ein Schreiben vor, in dem sich eine Gruppe zu der Tat bekennt, die sich nach eigenen Angaben "gegen kapitalistischen Wahnsinn" richtet. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Tatzeit liegt zwischen 18:00 Uhr am Mittwochabend und Freitagmorgen um 07:00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421-362 38 88 entgegen.

