POL-HB: Nr.: 0309 --Verdächtige Briefsendung

Ort: Bremen Huchting Zeit: 17.05.2020, 19:50 Uhr

Ein verdächtiger Brief im Wohnhaus eines AfD Politikers hat am Sonntagabend in Huchting einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Beim Öffnen des Briefes bemerkte der Politiker eine pulverartige Substanz und alarmierte die Polizei. Der Brief und das Pulver wurden von Spezialisten der Bundespolizei und der Feuerwehr untersucht. Die Überprüfung ergab, dass es sich um eine nicht gefährliche Substanz handelt.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421-362 38 88 entgegen.

