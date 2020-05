Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0308 --Mit Schlagring und Fäusten--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting / Alter Dorfweg Zeit: 19.05.20, 21:30 Uhr

Am Dienstagabend griffen vier Jugendliche auf einem Parkplatz in Huchting zwei 18-Jährige an. Dabei setzten sie unter anderem einen Schlagring ein. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 21:30 Uhr saßen die beiden 18-Jährigen auf einer Bank vor einem Einkaufszentrum in der Straße "Alter Dorfweg", als sie von den vier Jugendlichen mit Ästen beworfen wurden. Die beiden Volljährigen liefen daraufhin zu ihrem Auto auf den angrenzenden Parkplatz. Das Quartett folgte ihnen und hinderte einen der beiden 18-Jährigen daran, sich auf den Fahrersitz zu flüchten. Sie schubsten den jungen Bremer zu Boden und schlugen dort auf ihn ein; dabei soll auch ein Schlagring zum Einsatz gekommen sein. Sofortige Hilfsversuche seitens des gleichaltrigen Freundes scheiterten. Er wurde von einem der Jugendlichen festgehalten. Die vier Angreifer liefen anschließend in Richtung der Straßenbahnhaltestellen. Die beiden 18 Jahre alten Freunde blieben verletzt zurück. Der zu Boden gebrachte erlitt durch den Angriff Verletzungen im Gesicht, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Tatverdächtigen sollen etwa 15 Jahre alt und circa 165 bis 170 Zentimeter groß sein. Sie trugen zum Tatzeitpunkt weiße Oberbekleidung.

Zeugen, die im Bereich des Einkaufszentrums oder der näheren Umgebung etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter 0421 362-3888.

