Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0311--Polizei begleitete Himmelfahrt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 21.05.20

Die Polizei Bremen war Donnerstag mit verstärkten Kräften im Einsatz und führte Kontrollen zur Einhaltung der vom Ordnungsamt zu Himmelfahrt erlassenen Allgemeinverfügung sowie der Corona-Rechtsverordnung durch. Bei bestem Wetter waren viele Menschen unterwegs, die sich aber größtenteils an die Regeln hielten.

Viele Bremerinnen und Bremer nutzten das schöne Wetter für Ausflüge rund um den Vatertag. Traditionelle Bollerwagentouren waren für diesen Tag untersagt, daran hielten sich die Feiernden auch. Beliebte Ausflugsziele waren die Bremer Badeseen und Naherholungsgebiete. Die Polizei wies im Vorfeld auf öffentliche Grillplätze unter Einhaltung der Brandschutz- und Hygienevorschriften hin. Am Unisee stellten die Einsatzkräfte trotzdem vereinzelt Verstöße fest und erteilten Platzverweise. Am Nachmittag erhöhte sich im Blockland in den Gaststätten mit Außenbereich das Besucheraufkommen. Auch am Osterdeich und Werdersee war viel los. Weitestgehend hielten sich alle an die Hygiene- und Abstandsregeln. Wenn nötig, wurden Gruppen mit Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, die Abstände zueinander zu vergrößern. Auch im Bereich Waller Sand musste die Polizei mit Lautsprecherdurchsagen auf die Einhaltung der Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen hinweisen. Auf den Sportplätzen dort spielten ca. 20 Leute Fußball, die angrenzenden Fitnessgeräte wurden von etwa zehn Sportlern genutzt. Weitere 70 Personen befanden sich in unmittelbarer Nähe. Die festgestellten Verstöße wurden entsprechend geahndet. Gegen 19 Uhr waren überall deutliche Abwanderungstendenzen spürbar.

Gegen Mitternacht kam es am Rande des Vatertages im Bereich der Sielwallkreuzung zu einer Ansammlung von bis zu 150 Personen, überwiegend alkoholisierte, junge Menschen. Vorausgegangen war eine Körperverletzung vor einem Imbiss am Sielwall. Ein Gast hatte sich über sein Essen beschwert, woraufhin er von einem Imbiss-Mitarbeiter mit Fäusten attackiert wurde. Er musste von Rettungskräften behandelt werden. Während der Anzeigenaufnahme strömten immer mehr Menschen zum Sielwall. Die Mindestabstände gemäß der Rechtsverordnung wurden dabei nicht mehr eingehalten. Nach polizeilicher Ansprache wurden Platzverweise erteilt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell